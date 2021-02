Michael Jordan non invecchia grazie al suo desiderio di persistere in un presente eterno

Oggi Michael Jordan compie 58 anni e su di lui continuano a infuriare i dibattiti sul GOAT, rinfrescati dal prodotto mediale del 2020, “The Last Dance”. Michael Jordan è tante cose ancora oggi ma per noi e forse anche per lui la sua figura vive ancora in quel presente eterno in cui è in volo per tre secondi verso il canestro. Il suo è l’unico caso di persistenza che va oltre i confini dell’esistenza nel qui e ora.