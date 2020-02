Michela Cescon: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più interessanti interpreti italiane del momento, vi è Michela Cescon, che negli anni si è distinta per aver partecipato ad alcuni dei più celebri film d’autore, grazie a cui ha potuto dar prova delle proprie doti recitative, più volte premiate dalla critica.

Attiva anche in televisione, l’attrice può vantare una carriera di tutto rispetto, con scelte coraggiose che l’hanno portata a distinguersi e a crescere come interprete anno dopo anno.

Ecco 10 cose che non sai di Michela Cescon.

Michela Cescon: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi d’autore. L’attrice debutta al cinema con il film Primo amore (2004), di Matteo Garrone, che le vale subito una buona notorietà. Negli anni successivi recita poi in noti film come Cuore sacro (2005), Tutte le donne della mia vita (2007), Vincere (2009), Romanzo di una strage (2012), È nata una star? (2012), Viva la libertà (2013), Piuma (2016), La ragazza nella nebbia (2017), Nome di donna (2018), Loro (2018), Una vita spericolata (2018), L’uomo senza gravità (2019) e Villetta con ospiti (2020), dove recita accanto all’attore Marco Giallini.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso degli anni l’attrice si è distinta per aver preso parte anche a film televisivi come Nel nome del male (2009) e C’era una volta la città dei matti (2010), ma diventa ulteriormente nota grazie al ruolo di Piera nella serie Braccialetti rossi (2014). In seguito recita accanto all’attore Kim Rossi Stuart nella serie Maltese – Il Romanzo del Commissario (2017).

Michela Cescon: fidanzato e figli

3. È fidanzata da molti anni. L’attrice ha sempre garantito la massima riservatezza alla sua vita privata, tanto da non rivelare molto a riguardo. È tuttavia risaputa la sua storia d’amore con il giornalista Stefano Barigelli, intrapresa nel 2004.

4. La coppia ha dei figli. Dopo pochi mesi dal loro fidanzamento, la coppia dà alla luce la prima figlia, nata nel 2005. Successivamente la Cescon e Barigelli concepiscono il secondo figlio, nel 2008, mentre nel 2010 nasce il terzo bambino.

Michela Cescon è anche regista

5. Debutterà alla regia. Nel gennaio del 2020 iniziano le riprese del film d’esordio della Cescon, intitolato Occhi blu. Protagonista della pellicola è l’attrice Valeria Golino, che si ritroverà al centro di una storia noir, che con un’inedita figura femminile esplora Roma nei suoi angoli più violenti e cupi.

Michela Cescon ha recitato in teatro

6. Si forma come attrice teatrale. Dopo essersi diplomata alla Scuola Teatro Stabile di Torino, l’attrice inizia a recitare in importanti spettacoli teatrali, il più delle volte diretta dal noto Luca Ronconi. Negli anni, a teatro la Cescon ha preso parte tanto ad opere di Shakespeare quanto di Pirandello, provando sin da queste prime esperienze la propria versatilità. Tra i suoi ruoli più premiati vi è quello di Enda Walsh nello spettacolo Bedbound, risalente al 2001.

Michela Cescon in Braccialetti rossi

7. Ha iniziato ad essere riconosciuta per strada. L’attrice ha dichiarato più volte di come la serie Braccialetti rossi abbia segnato un vero e proprio prima e dopo nella sua carriera. Grazie al ruolo della mamma Piera, l’attrice ha infatti ottenuto un ampio consenso di pubblico, tanto da venire continuamente riconosciuta per strada, a tal punto da doversi tagliare i capelli per cercare di passare inosservata.

8. Considera la serie una vera e propria novità. In diverse interviste la Cescon ha dichiarato di non amare particolarmente la serialità televisiva, ma di aver accettato la sua parte in Braccialetti rossi perché diversa da qualunque altra fiction vista in TV. L’attrice ha infatti parlato di come nella narrazione di questa non si esasperino i sentimenti, mantenendo sempre un rigoroso pudore nei confronti del dolore.

Michela Cescon in Tutte le donne della mia vita

9. È stata tra le protagoniste del film. Nel 2007 l’attrice recita nel film Tutte le donne della mia vita, al fianco di Luca Zingaretti. Qui la Cescon interpreta il personaggio di Stefania, ex amante del protagonista. Il personaggio si è distinto rispetto agli altri, caratterizzato dalle manie e i tentativi attuati per cercare di dimenticare l’ex compagno.

Michela Cescon: età e altezza

10. Michela Cescon è nata a Treviso, Italia, il 13 aprile 1971. L’attrice è alta complessivamente 172 centimetri.

