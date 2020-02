Michelle Williams: 10 cose che non sai sull’attrice

Tra le più apprezzate interpreti della sua generazione, l’attrice Michelle Williams ha negli anni conquistato le attenzioni di critica e pubblico grazie alle sue interpretazioni, dove ha dato voce a donne delicate, ferite, ma mai spezzate dalla vita. La Williams è infatti una di quelle interpreti a cui bastano pochi minuti in scena per mostrare il suo talento e la sua grande generosità da emotiva.

Ecco 10 cose che non sai di Michelle Williams.

Michelle Williams: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha esordito al cinema recitando nel film Lassie (1994), ma ottiene grande popolarità grazie al film I segreti di Brokeback Mountain (2005). Successivamente recita infatti in L’amore giovane (2006), Io non sono qui (2007), Synecdoche, New York (2008) e Shutter Island (2010). Con Blue Valentine (2010) e Marilyn (2011), ottiene nuove lodi. Recita poi in Il grande e potente Oz (2013), Suite francese (2014), Manchester by the Sea (2016), La stanza delle meraviglie (2017), The Greatest Showman (2017), Tutti i soldi del mondo (2017), Come ti divento bella (2018), Venom (2018) e Dopo il matrimonio (2019).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. La Williams diventa inizialmente celebre grazie al ruolo di Jen Lindley nella serie Dawson’s Creek, in cui recita dal 1998 al 2003. Successivamente torna a recitare in televisione per la miniserie Fosse/Verdon (2019), dove recita da protagonista accanto all’attore Sam Rockwell, nel ruolo di Gwen Verdon.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttrice. Oltre a distinguersi come interprete, la Williams ha ricoperto in diverse occasioni il ruolo di produttrice. La prima volta avviene per il film Blue Valentine, del quale è anche protagonista insieme all’attore Ryan Gosling. Successivamente è produttrice esecutiva della serie Fosse/Verdon, e riprenderà il ruolo per l’annunciato film This Is Jane, di cui sarà anche protagonista.

Michelle Williams ha una figlia

4. Ha avuto una figlia dalla relazione con un noto attore. Nel 2005 l’attrice da alla luce Matilda Ledger, avuta durante la sua relazione con il compianto attore Heath Ledger, conosciuto sul set del film I segreti di Brokeback Mountain, con cui è stata fidanzata sino al 2007.

Michelle Williams: chi è il marito

5. Ha avuto un breve matrimonio. Particolarmente riservata circa la sua vita sentimentale, l’attrice annunciò nel luglio del 2018 di aver sposato in gran segreto il musicista Phil Elverum. Tuttavia la coppia si separa soltanto sei mesi più tardi, dichiarando però di essere rimasti in buoni rapporti.

Michelle Williams: i suoi capelli

6. Il suo look è un pegno d’amore. L’attrice, nota anche per il suo taglio di capelli particolarmente corto, ha affermato di sentirsi a suo agio con questo look. La decisione di portare i capelli corti deriva anche dal fatto che era come piacevano ad Heath Ledger, e l’attrice ha deciso di portarli così anche in suo onore e del loro amore.

Michelle Williams in Venom

7. Ha accettato il ruolo per lavorare con Tom Hardy. Nel 2018 l’attrice recita al fianco di Tom Hardy nel film Venom, dove ricopre il ruolo di Anne Waying, ex compagna del protagonista. La Williams ha affermato che uno dei motivi per chi ha accettato di ricoprire il ruolo è stato per poter lavorare insieme ad Hardy, attore che lei ammira molto per la capacità di trovare elementi di verità anche in contesti stranianti.

8. È il suo primo film di supereroi. Tutti prima o poi partecipano ad un film di supereroi, e per la Williams Venom è stata la prima volta. L’attrice ha affermato di essersi voluta mettere in gioco, sperimentando ruoli, generi e cose mai fatte prima.

Michelle Williams: il suo 2019

9. Ha ottenuto importanti premi. Nel 2019 l’attrice è stata protagonista della miniserie Fosse/Verdon, per cui ha ottenuto importanti riconoscimenti. Ha infatti vinto il prestigioso Emmy Award come miglior attrice protagonista in una miniserie o film, ottenendo poi anche un Golden Globe per la medesima categoria.

Michelle Williams: età e altezza

10. Michelle Williams è nata a Kalispell, in Montana, Stati Uniti, il 9 settembre 1980. L’attrice è alta complessivamente 163 centimetri.

