Migliori bici da corsa: guida all’acquisto e prezzi

Quando si parla di bici da corsa non si può non pensare a biciclette professionali con prezzi elevati. In effetti le bici da corsa sono state pensate per i ciclisti, per chi pratica questo sport a livello professionale o semi-professionistico, e non per chi vuole acquistare una bicicletta per delle passeggiate all’aria aperta. Inoltre, sono realizzate con materiali che le rendono robuste e leggere allo stesso tempo. I prezzi, quindi, possono partire dai 2.000 Euro fino a raggiungere anche i 10.000 per i modelli top di gamma. Per aiutarvi nella scelta della migliore adatta alle vostre esigenze, abbiamo stilato la classifica delle migliori bici da corsa più vendute nel 2021 e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.