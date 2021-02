La cyclette è un attrezzo ottimo per allenarsi in casa, che permette di simulare la pedalata su strada della bicicletta. In commercio se ne trovano diverse tipologie, che si differenziano per design, struttura, funzioni, materiali e prezzo. Per aiutarvi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze, abbiamo selezionato le migliori cyclette del 2021. Date un’occhiata!