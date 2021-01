Il reggiseno per allattamento è un capo intimo simile al classico reggiseno ma pensato per permettere alle neo mamme di allattare comodamente il proprio bambino. Pratico e confortevole, è caratterizzato dalla presenza di coppe apribili, o poste più in basso, ed è spesso sprovvisto di ganci, zip e chiusure. Scopriamo insieme quali sono i migliori modelli attualmente in commercio e come scegliere quello giusto.