Migliori tinte labbra: i 10 rossetti a lunga tenuta più efficaci da provare

Le tinta labbra sono prodotti che permettono di avere labbra colorate a lungo, senza seccarle e senza sbavature, anche dopo i pasti. Caratterizzate da colori vivaci, texture leggera e finish matte, sono disponibili in tantissime tonalità per ricreare look diversi, perfetti per ogni occasione. Scopriamo insieme quali sono i migliori rossetti a lunga tenuta del 2021 proposti dalle marche più note, come Wycon, Kat Von D, Mac, NYX e Maybelline.