Mihajlovic: “Il Milan ha vinto con 2 rigori. Il Bologna ha giocato a calcio, loro palla alta su Ibra”

Sinisa Mihajlovic non è contento del risultato ottenuto dal suo Bologna contro il Milan. I rossoblu sono stati sconfitti 2-1 al Dall’Ara grazie alle reti di Rebic e di Franck Kessié arrivati sugli sviluppi di due calci di rigore assegnati ai rossoneri dall’arbitro Doveri. Secondo il tecnico serbo la sua squadra ha giocato meglio della capolista e non meritava la sconfitta. A fare la differenza per l’allenatore felsineo è stato Zlatan Ibrahimovic che nonostante abbia sbagliato il primo penalty assegnato agli ospiti è stato il fulcro del gioco della formazione di Pioli.