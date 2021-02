Dopo Sassuolo-Bologna il tecnico serbo ha polemizzato con l’arbitro La Penna che ha espulso il difensore Hickey nel primo tempo per un fallo su Muldur: “L’arbitro ha rovinato la partita, era massimo una ammonizione, e nessuno si era lamentato. Peccato, perché anche in dieci non abbiamo sofferto con il Sassuolo”.