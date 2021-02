Mihajlovic sbotta a Sky dopo Bologna-Benevento: “Fate i fenomeni lì in studio”

Sinisa Mihajlovic è apparso molto nervoso dopo il pareggio casalingo del suo Bologna contro il Benevento nell’anticipo della 22a giornata di Serie A. Il tecnico serbo non era soddisfatto dalla prestazione offerta in campo dai suoi uomini, ma nell’intervista post-gara ai microfoni di Sky Sport non ha preso di buon occhio i commenti fatti dall’opinionista ed ex calciatore Lorenzo Minotti e dal giornalista Stefano De Grandis: “Cosa volete che vi dica? Il Benevento è molto più forte e noi siamo troppo scarsi come dicono i due fenomeni lì in studio. Li ho sentiti” le parole al veleno dell’allenatore dei felsinei.