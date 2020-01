Milan, arriva Saelemaekers. Juve, via Emre Can. Petagna ufficiale al Napoli

Dopo Suso, il Milan saluta anche Piatek e Rodriguez proseguendo nella mini-rivoluzione, propiziata dall’arrivo di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società ha trovato l’accordo con l’Hertha Berlino per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante polacco per una cifra pari a 27 milioni di euro più bonus. Rodriguez invece è in Olanda al PSV, Sul sito ufficiale del PSV c’è la conferma sulla durata del prestito del giocatore: lo svizzero giocherà in Eredivise per sei mesi.

IN ARRIVO SAELEMAEKERS- Non solo cessioni in casa Milan, i rossoneri ora comprano e sono pronti ad accogliere Alexis Saelemaekers, centrocampista classe 1999 belga in arrivo dell’Anderlecht. L’accordo: prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una spesa complessiva di 8 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, poi sarà il momento delle firme e dell’annuncio ufficiale.

PETAGNA AL NAPOLI- Ora è ufficiale: Il Napoli chiude invece la trattativa con la Spal per Andrea Petagna, il quale però rimarrà a Ferrara fino a Giugno. Con l’inizio della prossima stagione il giocatore approderà a Napoli a titolo definitivo, affare chiuso per 20 milioni di euro complessivi: 17 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Giovedì le visite mediche. “Corono un sogno”. Queste le parole del giocatore.

EMRE CAN AL DORTMUND- Finisce qui l’avventura di Emre Can alla Juventus, il Borussia Dortmund, ha chiuso l’operazione con i bianconeri per il centrocampista ex Liverpool, pronto a tornare in Bundesliga. L’accordo di massima pare essere stato trovato sulla base dei 30 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore dovrebbe partire venerdì.

INTER SU SLIMANI- Islam Slimani, attaccante algerino 31enne di proprietà del Leicester ora in prestito al Monaco: in giornata Ausilio ha incontrato l’agente del giocatore, Federico Pastorello, per imbastire una trattativa non facile, visto che serve un doppio ok da parte dei due club. Tutto fatto per il giovane Satriano.

LAZIO IN FRENATA SU GIROUD- Frena la trattativa che avrebbe portato Olivier Giroud alla Lazio. Il club biancoceleste infatti aveva trovato l’accordo con l’attaccante francese classe 1986, offrendo al giocatore un contratto fino al 2022 a 3,5 milioni di euro a stagione. Dunque si aspettava l’ok definitivo del Chelsea, cui l’attaccante è legato da un contratto fino al 30 giugno 2020. Il club londinese vuole 6,5 milioni di euro,da qui l’interesse del Tottenham, destinazione particolarmente gradita al giocatore per non trasferire la famiglia da Londra.

FLORENZI A VALENCIA- La Roma e il suo capitano si salutano almeno fino a fine stagione: Alessandro Florenzi è praticamente un nuovo giocatore del Valencia. Il terzino destro, insieme alla società, avrebbe deciso di accettare l’offerta degli spagnoli, a causa del poco spazio concessogli da Fonseca. L’esterno si trasferisce in Liga in prestito fino a giugno con l’obiettivo di trovare continuità e convincere il ct Mancini a puntare su di lui per l’Europeo. Momento decisamente complicato: “Messaggio ai tifosi? Vorrei dire tante cose, ma non sono emotivamente pronto”.