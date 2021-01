Da quando l’ha lasciata in eredità nel 2012 SuperPippo Inzaghi, la maglia numero 9 nel Milan è diventata un autentica maledizione. Chi l’ha vestita non è mai riuscito a sfondare, anzi. da Pato ad Andrè Silva, da Fernando Torres a Higuain, passando per Piatek l’ultimo che l’ha indossata. Fino a Mandzukic che la riporterà sul rettangolo verde.