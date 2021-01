Il neo acquisto Soualiho Meité arrivato dal Torino fino a fine stagione è già pronto per scendere in campo. Dopo la firma e le visite mediche di rito sarà a disposizione per la trasferta di Cagliari di lunedì sera: “Sono pronto a riportare il Milan in alto sia in campionato che in Europa”. Pioli deciderà se schierarlo.