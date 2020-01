Milan, pronta offerta per Dani Olmo. Inter, Eriksen primo obiettivo, Vidal a Barcellona

Milan vicinissimo ad un grande colpo di mercato. Secondo il quotidiano Sportske Novosti, Boban avrebbe recapitato alla Dinamo Zagabria un’offerta pari a 30 milioni di euro per Dani Olmo, giocatore che il Milan aveva già seguito la scorsa estate. Sempre secondo il quotidiano, Il giocatore e il suo agente Andy Barra, starebbero spingendo per una conclusione rapida dell’affare, ovviamente con risvolti positivi.

INTANTO IN USCITA- Il Milan intanto lavora ancora alle uscite, dopo Reina e Borini, potrebbe partire anche Rodriguez, il quale tra PSV e Fenerbahce avrebbe scelto il club turco. L’ operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5/6 milioni di euro.

INTER CERCA RINFORZI- L’Inter sulla falsa riga del Milan, blitz a Londra di Ausilio per Eriksen, chiuso lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, praticamente fatta per Giroud. La novità delle ultime ore è Tahith Chong, il talento classe 1999 del Manchester United piace tanto anche alla Juventus ed è in scadenza di contratto con i Red Devils. Marotta punta al colpo low cost per giugno.

VIDAL A BARCELLONA- Arturo Vidal non sarà ceduto all’Inter. Questo è quanto riporta il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo il quale, il nuovo allenatore Quique Setién avrebbe già fatto il punto sul mercato con i dirigenti del Barcellona e messo un veto categorico alla cessione del cileno.