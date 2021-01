Milan-Torino 5-4 dopo i rigori, il gol di Calhanoglu regala i quarti di Coppa Italia

Il Milan batte il Torino 5-4 ai calci di rigore e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Fiorentina-Inter. Ancora una volta la sfida tra rossoneri e granata si decide oltre i supplementari. Nel secondo tempo cartellino rosso a Donnarumma che protesta dalla panchina per un mancato calcio di rigore. Ibra gioca solo un tempo ma non incide. ‘Diavolo’ sfortunato per i 2 pali centrati da Dalot e Calabria.