Milan-Torino è la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca martedì 12 gennaio alle ore 20.45 allo stadio ‘Meazza’ di San Siro e verrà trasmessa in diretta Tv, in chiaro e in streaming sui canali della Rai. Ecco come e dove vederla. La vincente incontrerà la squadra che prevarrà tra Fiorentina e Inter.