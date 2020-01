Milan Torino di Coppa Italia: lutto al braccio a San Siro per ricordare Kobe Bryant

Lutto al braccio questa sera a San Siro per la Coppa Italia che vedrà in campo Milan e Torino per ricordare Kobe Bryant. Piatek sarà il protagonista dell’attacco di Pioli insieme a Rebic. La coppia Ibrahimovic-Leao in panchina. Castillejo e Calhanoglu dovrebbero invece giocare sulle fasce, con Krunic e Bennacer al centro. Mazzarri dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Berenguer e Verdi dovrebbero essere i due trequartisti alle spalle dell’unico terminale offensivo Belotti. La vincente della sfida di stasera affronterà in semifinale la Juve di Maurizio Sarri che ha avuto la meglio sulla Roma per 3-1. Le due squadre si sono affrontate già 22 volte nella coppa nazionale, con il Torino avanti grazie ai nove successi conquistati: completano il quadro sette pareggi e sei vittorie dei rossoneri. Il Milan arriva a questo match sulla scia di quattro vittorie consecutive tra coppa e campionato. Un altro successo darebbe ai rossoneri un’ulteriore botta di autostima. Soprattutto, andare avanti in Coppa Italia permetterebbe alla squadra di Pioli di avere due strade a disposizione per accedere alla prossima Europa League. “Attenzione alla voglia di rivalsa del Torino” le parole di Mr. Pioli che ricorda anche Brynat: “una tragedia che mi ha colpito. Kobe è stato uno dei più grandi giocatori di basket della storia, ma è stato un’icona. Trasmetteva sempre quella felicità di fare il proprio sport accompagnata alla massima determinazione. Racchiudeva una filosofia di vita e di sport impressionante. Sono appassionato di basket ed è stato uno choc. È un peccato che se ne sia andato così presto”. Nel Toro che deve riscattare il pesante 7-0 contro l’Atalanta si è fermato anche Edera mentre era in corso la partitella di rifinitura: un dolore al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Il Milan, anche grazie al fatto che giocherà sul proprio terreno questa sfida, parte con i favori del pronostico. Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, il vento è cambiato e, anche senza brillare troppo, sono arrivati anche i risultati. Per il Torino, invece, dopo la figuraccia di domenica c’è la grande chance di andare a sfidare i cugini bianconeri in semifinale, un modo ulteriore per dare tutto in questo match. Le probabili formazioni: MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Piatek. ALL.: Pioli. TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. ALL.: Mazzarri. ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

Lutto al braccio questa sera a San Siro per la Coppa Italia che vedrà in campo Milan e Torino per ricordare Kobe Bryant. Piatek sarà il protagonista dell’attacco di Pioli insieme a Rebic. La coppia Ibrahimovic-Leao in panchina. Castillejo e Calhanoglu dovrebbero invece giocare sulle fasce, con Kruni…

Nadia Sessa