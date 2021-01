Milano, da domani sarà vietato fumare nei parchi e alle fermate di bus e tram: multe fino a 240 euro

Da domani, martedì 19 gennaio, a Milano scatta il divieto di fumo all’aperto, tranne che in luoghi isolati. È una delle norme contenute nel “Regolamento per la qualità dell’aria” approvato lo scorso 19 novembre. Vietato fumare nel raggio di dieci metri da altre persone alle fermate di bus e tram, nei parchi o allo stadio: per i trasgressori previste multe da 40 a 240 euro, ma la partenza sarà soft.