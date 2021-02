Nell’ultimo giorno di zona arancione, ieri domenica 31 gennaio, la Darsena di Milano è stata presa d’assalto: tanti i cittadini che hanno approfittato della giornata di sole per godersi una passeggiata lungo i navigli e una chiacchierata tra amici. In molti casi non sono state rispettate le norme anti contagio, come il giusto distanziamento. Gli esperti così invitano alla prudenza.