Tanta gente oggi a Milano al mercato in via Fauchè, zona Bullona. L’ultimo giorno in zona arancione e il sole hanno spinto molti milanesi a recarsi al mercato, come consentito dalle norme. Tutti indossavano la mascherina, ma inevitabilmente si sono creati degli assembramenti. Da domani, con la zona rossa, cambieranno le regole anche per i mercati.