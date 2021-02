Migliaia di persone in centro a Milano nel primo weekend in zona gialla. Da piazza Duomo alle vie dello shopping, complice anche la giornata di sole, la città è tornata a riempirsi come prima della pandemia. Code per entrare in locali e ristoranti, traffico e parcheggi pieni. Nonostante i controlli serrati delle forze dell’ordine, inevitabile qualche assembramento.