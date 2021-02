Milano, Ordine dei medici: “Vaccinare tutti entro giugno? Scelta ambiziosa, ma servono più spazi”

“Per realizzare un obiettivo così ambizioso bisogna impegnarsi”: a dirlo a Fanpage.it è il presidente dell’Ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi sulla possibilità di vaccinare entro giugno tutti i lombardi come affermato da Guido Bertolaso. Il neo consulente della Regione Lombardia per la gestione della fase due della campagna vaccinale anti Covid ha infatti affermato che, se ci saranno le dosi, si darà il via “alla più grande opera di protezione civile mai realizzata in Italia”.