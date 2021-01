Dopo una mattina di protesta nel cortile della scuola, una decina di studenti del liceo milanese “Parini” hanno deciso di trascorrere la notte nelle aule. In loro compagnia c’è il preside che non ha pensato neanche un minuto a lasciarli soli. Non è che una delle tante proteste di questi giorni che vede protagonisti i ragazzi manifestare contro la didattica a distanza.