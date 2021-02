Milano, sequestrati per bancarotta 3 immobili al Quadrilatero della moda: valgono 12 milioni di euro

Tre immobili di pregio al Quadrilatero della moda di Milano e un credito bancario per un valore complessivo di 15 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta. Al centro della vicenda una società immobiliare dichiarata fallita nel gennaio 2019 e la socia accomandataria della società, che avrebbe cercato di occultare il patrimonio in danno dei creditori.