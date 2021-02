Milano stretta tra il virus e lo smog: domani torna Area C, polemiche con Regione Lombardia

Milano e la Lombardia sono alle prese con una doppia emergenza: da un lato il Coronavirus, dall’altro lo smog. Da domani, mercoledì 24 febbraio, nel capoluogo lombardo sarà riattivata la Ztl Area C, ma con orari rimodulati: dalle 10 alle 19.30. Il Comune spiega: ingressi di auto in città aumentati del 19 per cento rispetto al periodo pre-Covid, bisogna abbassare le polveri sottili. Ma è polemica con la Regione Lombardia: “L’assessore Granelli sa bene che la riattivazione di Area C non avrà alcun effetto sul miglioramento della qualità dell’aria”, ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo. Intanto da oggi in tutte le province lombarde, tranne Sondrio, sono scattate le misure antismog di primo livello.