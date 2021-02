Milano, violento schianto tra moto e auto: gravi padre 55enne e figlio di 10 anni

Un uomo di 55 anni e il suo bambino di 10 sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni dopo essere stati travolti da un’auto mentre erano in sella a una moto. Lo schianto poco dopo le 20 di oggi martedì 23 febbraio tra viale Certosa e viale Monte Ceneri. Il 55enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, dove si trova in prognosi riservata. Meno grave invece il bambino.