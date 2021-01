Arek Milik ha deciso: lascerà il Napoli in estate, il club partenopeo non incasserà nulla dal suo addio. Perché il contratto di Milik scade a giugno 2021. L’attaccante polacco dal 1° febbraio può trattare con chi vuole. La Juventus sembra la sua prossima squadra, ma attenzione all’Inter. Marotta è specializzato nell’acquisto di calciatori a costo zero.