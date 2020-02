Milo Ventimiglia: 10 cose che non sai sull’attore

Milo Ventimiglia: 10 cose che non sai sull’attore

Celebre per i suoi ruoli televisivi, l’attore Milo Ventimiglia si è negli anni costruito una buona fama recitando in diverse serie di successo, arrivando così ad affermarsi presso il grande pubblico. Alla ricerca di personaggi sempre diversi, Ventimiglia ha dimostrato di possedere una buona versatilità, passando con naturalezza dal dramma al genere supereroistico.

Ecco 10 cose che non sai di Milo Ventimiglia.

Milo Ventimiglia: i suoi film e le serie TV

1. È stato protagonista di celebri serie televisive. Dopo aver esordito recitando in alcuni episodi di celebri serie come Willy, il principe di Bel-Air (1996), Sabrina, vita da strega (1996), Terra promessa (1999), Opposite Sex (2000) e CSI – Scena del crimine (2000), l’attore ottiene un ruolo di rilievo in Una mamma per amica (2001-2006), dove recita nel ruolo di Jess Mariano. Ottiene poi ulteriore popolarità recitando in American Dreams (2004-2005) e The Bedford Diaries (2006), ma la vera fama arriva grazie al ruolo di Peter Petrelli in Heroes (2006-2010). Successivamente partecipa a serie come Chosen (2013-2014), Gotham (2015) e The Whispers (2015), mentre dal 2016 ricopre il ruolo di Jack Pearson in This Is Us, che ne consacra la popolarità.

2. Ha preso parte a celebri film. L’attore esordisce al cinema con il film Kiss Me (1999), per poi recitare in Cursed – Il maleficio (2005), Stay Alive (2006) e Rocky Balboa (2006). Negli anni successivi prenderà poi a parte Blindato (2009), Indovina perché ti odio (2012), Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Killing Season (2013), Grace di Monaco (2014), Joker – Wild Card (2015), e Creed II (2018), dove riprende il ruolo di Robert Balboa. Negli ultimi anni ha poi recitato in Ricomincio da me (2018) e Attraverso i miei occhi (2019).

3. Ha doppiato un celebre personaggio dei fumetti. Ventimiglia è noto anche per essere la voce della versione animata di Wolverine, il celebre mutante Marvel. L’attore ha infatti ricoperto tale ruolo per un episodio della serie Iron Man (2010) e in modo più ampio per la serie dedicata al personaggio, Wolverine (2011), e per Marvel Anime (2011). Ha doppiato nuovamente il mutante anche per un episodio di Blade (2011).

Milo Ventimiglia è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram, con un profilo seguito da 1,8 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere foto artistiche di oggetti o luoghi in cui si imbatte, personalizzando così il profilo con un proprio personale stile.

Milo Ventimiglia: la sua vita privata

5. Ha frequentato una collega di set. Nel 2002 l’attore rende nota la sua relazione con l’attrice Alexis Bledel, conosciuta sul set di Una mamma per amica, dove l’attore interpretata proprio il fidanzato della protagonista, interpretata dalla Bledel. La coppia tuttavia si separa nel 2006 senza fornire motivazioni pubbliche a riguardo. L’attore instaura poi un rapporto con l’attrice Hayden Panettiere, presente nel cast della serie Heroes, dove ha recitato anche Ventimiglia. I due si frequentano dal 2007 al 2009, interrompendo poi la relazione, anche in questo caso senza fornire chiarimenti.

Milo Ventimiglia in Gotham

6. Ha interpretato un pericoloso criminale. L’attore ha recitato negli episodi 19, 20 e 21 della prima stagione di Gotham, basata sui personaggi dell’Universo DC. Qui Ventimiglia ha ricoperto il ruolo di Jason Lennon, conosciuto anche come L’Orco. Spietato killer che è solito attirare giovani donne per sottoporle ad una serie di test, per trovare la compagna perfetta. Coloro che falliscono la prova, sono destinate a fare una fine tremenda.

Milo Ventimiglia in Rocky

7. Non è il figlio di Stallone. Ventimiglia ha interpretato il ruolo del figlio di Rocky Balboa nei film Rocky Balboa e Creed II. Tuttavia, tolta la parentela nei due film, l’attore non ha particolari legami famigliari con Sylvester Stallone. La somiglianza tra i due ha però generato molta confusione nei fan.

Milo Ventimiglia in Heroes

8. Dopo la serie ha faticato a trovare lavoro. Dopo aver terminato con il personaggio di Peter Petrelli in Heroes, l’attore ha attraversato un anno particolarmente difficile, nel quale non riusciva più a trovare impiego presso alcuna serie o film. L’attore era sul punto di abbandonare il mestiere dell’attore, quando infine fu chiamato per una parte in un film. In breve l’attore tornò ad ottenere ruoli di rilievo.

Milo Ventimiglia in This Is Us

9. Ha diretto un episodio della serie. Grazie a This Is Us, Ventimiglia ha potuto cimentarsi anche nella regia, ricoprendo il ruolo per il quinto episodio della quarta stagione della serie. L’attore ha dichiarato di essersi sentito particolarmente nervoso a riguardo, ma ricorda anche di essere riuscito a controllare il set, facendo in modo che si creasse un clima rilassato.

Milo Ventimiglia: età e altezza

10. Milo Ventimiglia è nato a Anaheim, in California, Stati Uniti, l’8 luglio 1977. L’attore è alto complessivamente 175 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.