Mina Settembre, Giorgio Pasotti: “Serena Rossi si era fatta un’idea sbagliata di me”

Giorgio Pasotti interpreta Claudio nella serie tv Mina Settembre. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’attore che interpreta il marito fedifrago dell’assistente sociale ha detto la sua sul tradimento. Ha raccontato degli aneddoti che lo legano a Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Poi ha confidato che la figlia Maria non ama guardare le serie che lo vedono protagonista. La fidanzata Claudia Tosoni, invece, fa il tifo per Domenico.