Mina Settembre, una donna che per essere felice non ha bisogno per forza di un uomo accanto



Il pubblico si è molto affezionato alla protagonista della fiction “Mina Settembre”. Serena Rossi interpreta una donna passionale ed empatica: è corteggiata, ma la sua vita sentimentale è confusa. In ogni caso lei sa bastare a se stessa e per essere felice non ha bisogno necessariamente di un compagno.

