Ibrahimovic e Lukaku mal si sopportano, come si è visto in Inter-Milan di Coppa Italia. L’astio parte da lontano. Loro sono stati compagni di squadra e per un determinato periodo hanno avuto anche lo stesso procuratore: Mino Raiola, che è un secondo padre per Ibra. Rapporto completamente diverso tra Raiola e Lukaku, che si separarono nel 2018 per colpa di una trattativa, finita male, con il Chelsea.