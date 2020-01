MIO CARO LEONIDA Sabato 11 da Mag si presenta il saggio di Natale Pace dedicato a Repaci

Leonida Repaci riletto nei molteplici aspetti della sua vita: l’opera letteraria, l’attività politica, la lunga e complicata gestione del Premio Viareggio dalla sua fondazione, i suoi spesso polemici e tempestosi rapporti coi più importanti personaggi del Novecento.

“Mio caro Leonida…” di Natale Pace (2019, Pellegrini editore) è un recentissimo saggio scritto sulla scorta dello studio-analisi di documenti epistolari originali in cui l’autore svela dei retroscena inediti nei rapporti tra Repaci e Antonio Gramsci compiendo, altresì, un

viaggio nel Novecento italiano in cui compaiono figure come Luigi Longo, Cesare Pavese, Maria Fida Moro, Maria Bellonci, Gaetano Sardiello,Fortunato Seminara, Camillo Pilotto, solo per citarne alcuni.

“Mio caro Leonida…” verrà presentato sabato 11 gennaio alle 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno.

Gianluca Albanese dialoga con l’autore, insieme al giornalista del “Quotidiano del Sud” Ilario Camerieri.

