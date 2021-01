Misure anticrisi: il Comune incassa l’ok per due progetti da 5 milioni di euro

Il Comune di Catanzaro ha incassato l’ok per i due progetti da 5milioni di euro sull’animazione sociale e sportiva nell’ambito delle misure anticrisi di contrasto agli effetti negativi del covid19 nelle aree urbane, sostenute dalla Regione Calabria con i fondi riprogrammati del POR. Si tratta, in particolare, della riqualificazione di Villa Margherita e della realizzazione di un impianto sportivo polivalente con campo da tennis indoor nel quartiere Giovino in un’area, già individuata, di proprietà della Provincia di Catanzaro.

“I due progetti presentati dal Comune Capoluogo di Regione – ha sottolineato il sindaco Sergio Abramo – si caratterizzano per l’elevato valore sociale nell’ottica del rilancio degli investimenti infrastrutturali, dello sviluppo del territorio e dell’occupazione, in una fase storica in cui è necessario pensare alla ripartenza dopo l’emergenza sanitaria. Le opere programmate offriranno importanti opportunità nel campo dell’aggregazione sociale, dello sport e del tempo libero, con particolare attenzione alle fasce deboli ed ai soggetti con disabilità”.

Inclusione e rigenerazione sociale, anche a fini culturali e turistici, sono gli obiettivi posti al centro dei due interventi elaborati con il coordinamento dei dirigenti Giovanni Laganà e Antonio De Marco, del Capogabinetto Antonio Viapiana e con il supporto tecnico di Ivano Marino dello staff del sindaco. “Lo spazio di Villa Margherita, polmone verde del centro storico, – prosegue Abramo – verrà riqualificato e potenziato anche sulle dotazioni di attività di animazione di tempo libero. Il quartiere Giovino, inoltre, vedrà la realizzazione di un polo sportivo al coperto, con annesso campo di tennis indoor, più volte richiesto dalla cittadinanza, che offrirà occasioni di aggregazione sociale e di crescita collettiva a tutta l’area marinara”.