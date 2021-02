Molise, boom casi Covid e 27 comuni in zona rossa: “Virus aggressivo, oggi sapremo che variante è”

Emergenza Covid in Basso Molise, dove si sta verificando nelle ultime settimane una impennata di contagi Covid che stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema ospedaliero. Il governatore Toma: “Sospettiamo che possa trattarsi anche qui di una variante del virus. Ma non sappiamo ancora quale, abbiamo mandato i tamponi in laboratorio, entro 24-48 ore sapremo”. Già 27 i comuni in zona rossa, il sindaco di Termoli: “C’è enorme bisogno di bombole d’ossigeno”.