È partita la corsa ai diritti televisivi per i Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Al momento in lizza sembrano esserci Amazon (che si è già aggiudicata la trasmissione in Italia di alcune partite della Champions nel prossimo triennio) e la Rai, con Sky che è si defilata.