Mondiali di Biathlon: l’Italia apre con uno splendido argento nella staffetta mista

Mondiali di Biathlon di Anterselva (Bolzano), comincia nel migliore dei modi l’Italia, conquistando l’argento nella staffetta mista

Mondiali di Biathlon di Anterselva (Bolzano), comincia nel migliore dei modi l’Italia, conquistando l’argento nella staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il quartetto azzurro giunge al traguardo con un ritardo di 15’’6 dalla Norvegia al termine di un’ottima gara. Il bronzo se lo aggiudica invece la Repubblica Ceca.

Dopo il primo poligono, l’austriaca Lisa Hauser mette tutti in fila, posizionandosi davanti alla statunitense Susan Duklee, mentr Lisa Vittozzi limita i danni nonostante i due errori, ma poi va al comando dopo il secondo, distanziando Ucraina e Norvegia, tenendo dunque il passo sugli sci di Olsbu Roeiseland e chiudendo un’eccellente prima frazione.

I TEMPI DELLA GRADUATORIA- In testa rimane Dorothea Wierer, dopo il terzo poligono con 1’’4 sull’austriaca Innerhofer; dopo il quarto poligono Eckhoff va in fuga con 6’’ sulla nostra connazionale, 11’’8 su Davidova e 21’’3 su Kruchinkina. Al termine della seconda frazione la Norvegia è prima; Repubblica Ceca e Italia sono a 12 secondi di distanza. A 33’’ c’è la Svizzera, a 39’’ Ucraina, seguono Bielorussia e Germania.

MEDAGLIA D’ORGOGLIO- Dopo il quinto poligono, la graduatoria vede in testa il norvegese Tarjei Boe con 10’’1 su Lukas Hofer (e 11’’8 su Moravec) il quale Hofer fa 5 su 5 (10 su 10 in totale) al sesto poligono e va in prima posizione; 5/5 anche per Moravec, due ricariche per Boe e Peiffer. All’ultimo scambio Norvegia e Italia insieme, terza la Repubblica Ceca a 5’’1. Arriva dunque una grandiosa medaglia nella prima gara che apre la rassegna iridata.