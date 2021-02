Monica in Che Dio ci Aiuti 6, Diana Del Bufalo: “A Sanremo come co-conduttrice? Ci andrei”

È Monica in Che Dio ci Aiuti 6 ma Diana Del Bufalo è anche una delle attrici più promettenti della tv e del cinema italiano. La sua grinta e la sua ilarità l’hanno resa un personaggio amatissimo dal pubblico, che la segue costantemente anche sui social. L’attrice si è raccontata a Fanpage.it parlando non solo del suo personaggio, ma anche dei suoi progetti futuri e delle idee sul mondo che la circonda. Tra i programmi tv, vede bene Sanremo come co-conduttrice e, tra i reality, Pechino Express.