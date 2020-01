Moon Knight: 5 cose che vogliamo vedere nella serie Disney+

Moon Knight: 5 cose che vogliamo vedere nella serie Disney+

L’annunciata serie Marvel dedicata a Moon Knight debutterà prossimamente su Disney+, anche se non sappiamo ancora quando vedremo con precisione l’attesissimo show sulla neonata piattaforma di streaming della Casa di Topolino.

Molte sono le decisioni importanti che i Marvel Studios si troveranno a dover prendere in vista del debutto della serie, dal momento che i fan non vedono l’ora di vedere uno dei personaggi più amati dei fumetti prendere finalmente vita sul piccolo schermo.

Dopo avervi proposto 9 attori che “sarebbero” perfetti per il ruolo di Marc Spector, vi proponiamo di seguito 5 cose che vorremmo assolutamente vedere nella misteriosa serie:

I cameo

Ci sono tanti potenziali cameo che potremmo vedere nella serie. Visto che Moon Knight è un supereroe di altissimo livello, ci sono molti personaggi che potrebbero dargli filo da torcere o che semplicemente potrebbero apparire al suo fianco. Inoltre, le abilità dell’eroe nelle arti marziali potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel coinvolgimento di determinati personaggi.

Personaggi come Daredevil o Colleen Wing – già apparsi in passato nelle serie Marvel destinate a Netflix – potrebbero essere nuovamente introdotti nella serie dedicata a Moon Knight, o magari altre icone delle arti marziali potrebbe fare il loro debutto, come il personaggio di Shang-Chi. Siamo certi che i cameo saranno uno degli elementi della serie Disney+ che più ci sorprenderanno.

Il personaggio di Dracula

Una delle serie a fumetti più iconiche della Marvel è certamente quella dedicata alla figura del Conte Dracula. Ci sono stati diversi rumor circa la possibilità che il personaggio nato dalla mente di Bram Stoker possa fare il suo debutto nella serie Disney+: d’altronde, sono in molti a nutrire una certa curiosità nel vedere rappresentata sul piccolo schermo la rivalità tra il Principe delle Tenebre e Marc Spector.

Indubbiamente, l’aggiunta di Dracula alla storia potrebbe mostrare quanto sia assurdo il mondo in cui vive il personaggio di Moon Knight; la cosa potrebbe inoltre consentire un coinvolgimento del personaggio di Blade (Dracula è stato per lungo tempo un avversario di Eric Brooks) e un collegamento diretto con il MCU (in vista del debutto del film con il premio Oscar Mahershala Ali).

Le arti marziali

Le arti marziali nel MCU hanno sempre goduto di un’adeguata rappresentazione, fatta eccezione forse per alcune serie tv. Con l’introduzione del personaggio di Shang-Chi nell’Universo Cinematografico Marvel e l’imminente inizio della produzione del film, la Casa delle Idee sarà certamente impegnata a coordinare il lavoro di un’incredibile squadra di stunt.

Per quanto riguarda Moon Knight, ci sarà il tempo necessario a disposizione per curare nei minimi dettagli tutta l’azione e le varie sequenze di combattimento che vedremo all’interno della serie. L’attore che verrà scelto per interpreterà Marc Spector non potrà sottrarsi ad una lunga e faticosa sessione di allenamenti: l’obiettivo è non deludere i fan, che aspettano di vedere il loro supereroe preferito in azione sul piccolo schermo da troppo tempo!

Le varie storie

Alcune delle trame che abbiamo letto nei fumetti di Moon Knight nel corso degli anni sono state davvero fenomenali. Gli sceneggiatori della serie avranno la possibilità di accedere ad alcune storie veramente uniche, anche se con molta probabilità i Marvel Studios decideranno di adattare una storia originale per la serie.

Le storie con protagonista Moon Knight hanno davvero un potenziale sconfinato: tante quelle che i fan vorrebbero vedere nella serie, come ad esempi “Shadowland”.

Le origini di Marc Spector

La storia delle origini di Marc Spector è diversa da qualsiasi altra origin story che sia mai stata raccontata nel MCU. Collegamenti con l’antico dio egizio Horus, manufatti magici, una missione di vita per sostenere una sorta di antico onore: c’è davvero molto da cui attingere in termini di creatività per un episodio pilota.

Si tratta di una origin story diversa dal solito. Nell’era dei film di supereroi, sarà davvero bello vedere qualcosa di completamente fuori dagli schemi che, parallelamente, sarà in grado di adattarsi al più vasto universo condiviso che già conosciamo. La prima volta che Spector indosserà la maschera dovrà necessariamente essere un momento emozionante.

Fonte: ScreenRant

