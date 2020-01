Moon Knight: la Marvel sta valutando Pedro Pascal per il ruolo dell’eroe?

Moon Knight: la Marvel sta valutando Pedro Pascal per il ruolo dell’eroe?

Alla fine dello scorso mese vi avevamo riportato che, secondo un recente rumor, Daniel Radcliffe, noto al grande pubblico per aver interpretato Harry Potter nell’omonima saga cinematografica di successo, sarebbe stato considerato per il ruolo di Marc Spector nella serie Marvel Moon Knight in arrivo prossimamente su Disney+.

Adesso, un nuovo report emerso online grazie al sito Showbiz Cheat Sheet (via ComicBookMovie), suggerisce che un altro attore sarebbe stato considerato dai Marvel Studios per la parte: si tratta di un attore che la Disney ha già reclutato nella sua scuderia, dal momento che stiamo parlando di Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars.

Sul sito si legge: “Secondo numerose fonti interne, il Mandaloriano in persona, Pedro Pascal, sarebbe uno degli attori che la Marvel starebbe considerando per il ruolo di Moon Knight nell’omonima serie destinata a Disney+. Non ci sono ancora trattative in corso e l’eventuale casting di Pascal dipenderà anche dalla disponibilità dell’attore e dai suoi impegni con la seconda stagione di The Mandalorian. L’attore sarebbe in lista, ma non è stato ancora selezionato ufficialmente.”

Cosa ne pensate?

LEGGI ANCHE – Moon Knight: da Harry Potter arriva il protagonista della serie Marvel?

Qualche settimana fa era stato Geeks WorldWide a suggerire che i Marvel Studios fossero in cerca di un attore “alla Zac Efron” per il ruolo di Moon Knight, preferibilmente di origini israeliane. Non era la prima volta che il nome di Efron veniva avvicinato ad una produzione Marvel, essendo stato anche in lizza per interpretare Ikaris in Gli Eterni (la scelta è poi ricaduta su Richard Madden), senza contare che la star di High School Musical e Baywatch rientrava perfettamente nelle caratteristiche descritte (ha origini ebraiche).

Per quanto riguarda le sue origini nei fumetti, Marc Spector diventa un mercenario per conto di Raoul Bushman in Egitto, e si unisce ad un gruppo formato dal dottor Peter Alraune e da sua figlia Marlene. Durante quella spedizione, nella quale viene ritrovata la statua del dio egiziano Khonshu, Bushman uccide il dr. Alraune e Spector viene lasciato in fin di vita nel deserto. Qui viene raccolto dagli egiziani e portato al cospetto della statua del Dio che gli appare in sogno chiedendogli di diventare il suo missionario sulla Terra.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.