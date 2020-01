Morbius: i 5 camei del MCU che vorremmo vedere nel film

Morbius: i 5 camei del MCU che vorremmo vedere nel film

Da quando è arrivato online il primo trailer ufficiale del film, tutti non fanno altro che parlare di Morbius, il nuovo cinecomic Sony nei confronti del quale i fan nutrono una serie di aspettative decisamente elevate. Le prime immagini ufficiali del film con Jared Leto hanno anticipato quello che sembrerebbe essere un film dark e molto avvincente.

Il personaggio è noto per essere uno dei più grandi nemici di Spider-Man e possiede tutta una serie di caratteristiche (inclusa la sua storia personale) che lo rendono assolutamente perfetto per uno standalone. Grazie al primo trailer (e alla presenza del personaggio di Avvoltoio/Michael Keaton), sappiamo che il film sarà collegato al MCU.

Di seguito elenchiamo 5 camei del MCU che vorremmo vedere in Morbius:

Spider-Man

Le probabilità che Spider-Man appaia in Morbius sono abbastanza alte, soprattutto dopo che il personaggio di Avvoltoio è stato avvistato nel primo trailer: inoltre, Peter Parker ha una profonda connessione con i personaggi coinvolti nella storia.

Sony e Marvel hanno un accordo in merito allo sfruttamento del personaggio, quindi ci sono buone probabilità che qualcosa sia già stato orchestrato per permettere a Tom Holland di apparire in alcuni dei film realizzati dalla Sony e dedicati agli storici nemici dell’Uomo Ragno. Con Michael Morbius tra i più noti nemici del simpatico arrampicamuri, il minimo che i fan si aspettano è che il personaggio di Peter venga almeno citato nel film con Jared Leto.

Bruce Banner

Uno dei grandi temi che riguardano il viaggio di Michael Morbius è il fatto che stia cercando disperatamente di trovare una cura per la sua malattia. Se quella parte della storia – almeno dal trailer – sembra essere raccontata in maniera molto dettagliato, avrebbe allora senso nel film il cameo di un personaggio del MCU dotato di grande intelligenza e di enorme conoscenza scientifica.

Il primo supereroe che ci viene in mente è naturalmente Bruce Banner, un personaggio che ha molta esperienza nella ricerca di cure per salvarsi da potere sconosciuti. Vederlo interagire con Morbius sarebbe un ottimo modo per includere nel film un personaggio del MCU.

Scarlet Witch

Parlando di personaggi interessanti del MCU che sarebbero bello vedere in Morbius, Scarlet Witch è sicuramente uno di questi. Stiamo parlando di uno dei personaggi più forti e potenti dell’Universo Cinematografico Marvel: proprio per questo, c’è bisogno di coinvolgere maggiormente Wanda Maximoff sul grande schermo.

Molto presto Scarlet Witch avra una serie a lei interamente dedicata che debutterà su Disney+, l’annunciata WandaVision, e un cameo del personaggio in Morbius potrebbe essere una mossa decisamente intelligente da parte della Marvel per suscitare ancora più interesse nei confronti della show. Dalle prime immagini del film, sembra che Morbius avrà dei toni particolarmente dark che potrebbero facilmente adattarsi alla personalità di Scarlet.

J. Jonah Jameson

J. Jonah Jameson non è un personaggio folle, dotato di superpoteri incontrollabili: eppure, sembra difficile riuscire a trovare qualcuno che odi Spider-Man più di lui.

Abbiamo visto Jameson fare il suo ritorno nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, quindi sappiamo che il personaggio tornerà sul grande schermo. E se fosse proprio lui a manipolare Morbius e Avvoltoio, preparando così il terreno per il terzo film dedicato all’Uomo Ragno?

Blade

Sappiamo che Blade farà il suo debutto nel MCU grazie al film con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali, ma cosa accadrebbe se la Marvel decidesse di introdurre il personaggio in Morbius? Il film con Jared Leto collegherà per la prima volta l’Universo Cinematografico Marvel al mondo dei vampiri, un’ambientazione a cui appartiene anche il personaggio di Blade.

Morbius potrebbe dunque essere il film perfetto attraverso il quale introdurre Eric Brooks, offrendo quindi alla Marvel la possibilità di accennare le origini del personaggio, senza così scendere in ulteriori dettagli con l’annunciato standalone che vedrà protagonista Ali. E se i film venissero collegati, il Vampiro Vivente potrebbe addirittura comparire nel film dedicato a Blade…

