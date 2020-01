Morbius: il primo trailer del film con Jared Leto sta per arrivare

Nonostante le riprese del film siano terminate, non sappiamo ancora molto su Morbius, l’attesissimo nuovo cinecomic Sony che vedrà il premio Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club, Suicide Squad) nei panni del Vampiro Vivente creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Il film arriverà nelle sale il prossimo luglio, ma ancora non è stata rilasciata nessuna immagine ufficiale del cinecomic. Adesso però, stando a quanto riportato dalla pagina Patreon del noto scooper Daniel Richtman, sembra che il primo trailer ufficiale di Morbius sia pronto a fare il suo debutto.

Secondo quanto apprendiamo dal report di ComicBook, in base a quanto dichiarato da Richtman le prime immagini ufficiali del film con Jared Leto arriveranno online nei giorni successivi al prossimo 12 gennaio. Il trailer del film potrebbe essere associato alle copie statunitensi di Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence o a quelle di Dolittle con Robert Downey Jr.

Sarà davvero così? Non ci resta che attendere…

Jared Leto è il protagonista dello spin-off dedicato al personaggio dello Spider-Verse in produzione alla Sony, Morbius: il Vampiro Vivente. Il premio Oscar interpreta il Dr. Michael Morbius, un biochimico che tenta di curare una fatale malattia del sangue iniettandosi un siero derivato da pipistrelli. Diventando Morbius, ha tutte le qualità di un vampiro – incluso il gusto per il sangue umano.

Tyrese Gibbs, Adria Arjona e Jared Harris completano il cast del film, che uscirà nelle sale il 31 luglio 2020. La Arjona interpreterà Martine Bancroft, l’interesse amoroso del protagonista Morbius: nei fumetti, Martine diventa una potenziale vittima della sua sete di sangue mentre è alle prese con la trasformazione che lo ha reso una strana versione da laboratorio dei vampiri soprannaturali della tradizione.

Con Morbius continua il piano della Sony per espandere un universo parallelo a quello dei Marvel Studios, inaugurato lo scorso anno da Venom di Ruben Fleischer. Il film sarà diretto da Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro, Life – Non oltrepassare il limite), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum titoli come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Creato dallo scrittore Roy Thomas e dall’artista Gil Kane, il personaggio di Morbius è apparso per la prima volta nei panni di un criminale di Spider-Man nell’ottobre 1971 e si è evoluto in una specie di eroe dei fumetti nel corso dei decenni.

