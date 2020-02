Morbius: un nuovo collegamento con il MCU

Morbius: un nuovo collegamento con il MCU

In Spider-Man: Far From Home abbiamo visto il personaggio di Flash Thompson aggiornare con una certa costanza una sua rubrica social di nome “Flash Mob”. Quello che forse non tutti sanno è che, in occasione della campagna promozionale del film con Tom Holland, la Sony Pictures creò davvero una profilo Instagram di Flash Thompson, utilizzato per sponsorizzare il cinecomic sia prima che durante la sua uscita nelle sale.

Adesso, l’account in questione è stato aggiornato di nuovo: questa volta, però, il riferimento è a Morbius, l’atteso cinecomic con protagonista Jared Leto. Attraverso le storie del profilo @spideyno1fan_, infatti, Flash ha condiviso una pagina del Daily Bugle con il titolo “Dov’è Spider-Man?” (che avevamo già avvistato in alcune foto dal set), per poi scrivere: “Sapete gente, qualche volta mi manca quando il mondo non veniva distrutto da vampiri, alieni e robot volanti.”

Scrutando l’immagine con attenzione, è possibile notare anche – sempre sulla prima pagina del Daily Bugle – un riferimento al sequel di Venom, in particolare a Cletus Kasady e all’evasione di prigione del villain. A questo punto, l’ipotesi di un collegamento tra l’Universo Cinematografico Marvel e lo Spider-Verse della Sony sembra essere ancora più accreditata.

LEGGI ANCHE – Morbius introdurrà alcuni membri della Legione dei Mostri?

Jared Leto è il protagonista dello spin-off dedicato al personaggio dello Spider-Verse in produzione alla Sony, Morbius: il Vampiro Vivente. Il premio Oscar interpreta il Dr. Michael Morbius, un biochimico che tenta di curare una fatale malattia del sangue iniettandosi un siero derivato da pipistrelli. Diventando Morbius, ha tutte le qualità di un vampiro – incluso il gusto per il sangue umano.

Tyrese Gibbs, Adria Arjona e Jared Harris completano il cast del film, che uscirà nelle sale il 31 luglio 2020. La Arjona interpreterà Martine Bancroft, l’interesse amoroso del protagonista Morbius: nei fumetti, Martine diventa una potenziale vittima della sua sete di sangue mentre è alle prese con la trasformazione che lo ha reso una strana versione da laboratorio dei vampiri soprannaturali della tradizione.

Con Morbius continua il piano della Sony per espandere un universo parallelo a quello dei Marvel Studios, inaugurato lo scorso anno da Venom di Ruben Fleischer. Il film sarà diretto da Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro, Life – Non oltrepassare il limite), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum titoli come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Creato dallo scrittore Roy Thomas e dall’artista Gil Kane, il personaggio di Morbius è apparso per la prima volta nei panni di un criminale di Spider-Man nell’ottobre 1971 e si è evoluto in una specie di eroe dei fumetti nel corso dei decenni.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.