Morta l’attrice coreana Song Yoo-jung, si pensa ad un suicidio

È morta all’età di 26 l’attrice sudcoreana Song Yoo-jung. La notizia è stata diffusa dall’agenzia che la seguiva sin dagli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Protagonista di serie televisive note come “Make Your Wish” e anche cantante, dal 2019 era comparsa solo in alcuni video musicali. Le notizie sulla sua scomparsa sono piuttosto incerte, per cui non è stata scartata l’ipotesi che si possa trattare di un suicidio.