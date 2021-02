L’Inter ha deciso di scendere in campo con il lutto al braccio nel derby di domani sera contro il Milan in campionato dopo la morte di Mauro Bellugi. Il club nerazzurro, attraverso le parole dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, ha inoltre sottolineato come sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare l’ex difensore nerazzurro.