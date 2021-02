Morti gli ultimi due ergastolani nazisti condannati in Italia: per loro neanche un giorno in carcere



Karl Wilhelm Stark e Alfred Stork sono morti nel 2020 e nel 2018, ma si è saputo solo recentemente. Si tratta degli ultimi due militari nazisti condannati all’ergastolo in Italia, ma che non hanno mai scontato un solo giorno, né qui, né nel Paese dove vivevano. Erano stati condannati per diversi eccidi di massa commessi contro civili e militari italiani.

