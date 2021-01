Anna Cattarin, la mamma di Marco Cestaro, il ragazzo trovato cadavere alla stazione di Villorba (Treviso), con il corpo sfigurato, ricorda l’anniversario della morte del diciassettenne. Per la Procura si trattò di un suicidio, ma le indagini difensive condotte per conto della famiglia, parlano invece di una serie di sevizie culminate in omicidio.