Morto l’attore e doppiatore Claudio Sorrentino, voce di Mel Gibson e John Travolta

È morto a Roma l’attore e doppiatore Claudio Sorrentino, all’età di 76 anni. Il suo nome era legato in maniera indissolubile al doppiaggio, era infatti la voce di grandi attori di Hollywood come Mel Gibson e John Travolta, ma negli Anni Settanta è stato anche la voce ufficiale di Topolino. Oltre al cinema e alla televisione, per anni la sua più grande passione è stata anche la radio, per anni ha lavorato infatti per emittenti come Rds e Radio 101.