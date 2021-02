Barbara D’Urso ricorda l’amico Mario Bellugi nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 21 febbraio. Proprio la conduttrice lo aveva ospitato in tv per l’ultima volta a metà gennaio, dopo che il campione aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe. In diretta l’applauso commosso dell’amica.