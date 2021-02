Grandissima partecipazione al dolore per la scomparsa di Mauro Bellugi anche sul web: il mondo del calcio e dello sport italiano si è stretto alla famiglia e ai cari dell’ex terzino, morto a 71 anni. Tifosi, giornalisti, ex compagni, ex club in cui ha militato ma anche le istituzioni massime, dall’Aic al Coni.