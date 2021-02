Morto Peter Gotti, ultimo padrino di New York: era a capo del clan mafioso dopo il fratello John

È morto a 81 anni e per cause naturali Peter Gotti, ultimo padrino di New York a capo dell’omonima famiglia mafiosa di origine napoletana che aveva guidato dopo la morte del temuto e ben più famoso fratello John, che negli anni Ottanta aveva ordinato l’omicidio del capo dei Gambino, Paul Castellano e del suo vice, Thomas Bilotti, caduti in un agguato all’uscita di Sparks, celebre steakhouse di Manhattan.